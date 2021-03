Corona kann St. Corona nichts anhaben

Während im Westen die Skilifte teilweise stillstanden, setzte der Ort von Dezember bis März noch einen drauf: Mit Online-Ticketing, einem Covid-19-Konzept und einem Drei-Schicht-Betrieb (Vormittag, Nachmittag, Flutlicht) konnten die durchschnittlich 25.000 Skigäste der vergangenen Jahre auf 55.000 verdoppelt werden. Ein neuer Schlepplift hat das möglich gemacht. „Dabei war der in erster Linie für den Sommerbetrieb gedacht, um die Mountainbiker auf den Berg zu bringen“, erklärt der Chef der Erlebnisarena, Karl Morgenbesser.

Ende einer Skiära

Dabei sah es für den Tourismusort vor gar nicht allzu langer Zeit düster aus. Als das Land Niederösterreich 2014 das schwer defizitäre Skigebiet schloss, sah man die Region dem wirtschaftlichen Untergang geweiht. Doch das touristische Ganzjahreskonzept mit einem Mini-Skibetrieb für Kinder und Maxi-Angebot im Sommer hat voll eingeschlagen.

„Wegen der geringen Höhenlage richtet sich die gesamte Strategie auf einen achtmonatigen Sommerbetrieb“, so Morgenbesser. Was an Skigästen dazu kommt, sei Draufgabe. Während alpine Gebiete im Westen im Frühjahr oft wochenlang stillstehen, bis die Schneemassen geschmolzen sind, herrscht in St. Corona schon Vollbetrieb. Motorikpark und Sommerrodelbahn öffneten am Samstag, die Wexl-Trails kommende Woche.