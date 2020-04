Neues Liftprojekt für die Zeit nach dem Virus

Mit dem neuen Lift können am Wechsel zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. „Wir schaffen in Zukunft mit 4.000 Beförderungen pro Tag das Vierfache der bisherigen Maximalfrequenz“, so Morgenbesser. Mit dem angenehmen Nebeneffekt, sagt Danninger, dass die Fahrten der Shuttle-Busse im Interesse der Anrainer auf ein Minimum reduziert werden. Derzeit arbeite man am Abschluss der Behördenverfahren.

Im Sommerbetrieb wird die Länge des Schlepplifts voll genutzt. Der Ausstieg für die Mountainbiker befindet sich beim Knotenpunkt für die Trail-Abfahrten. Von dort wird auch ein familientauglicher Bergradweg zum Start der Sommerrodelbahn „ Corona Coaster“ führen. Wer mit dem Bike ganz auf den Gipfel möchte, kann aus eigener Kraft nach oben radeln.