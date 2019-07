Seilbahner suchen nach Erfolgskonzepten für den Sommer

Und das nicht zu unrecht. Prominente Seilbahnbetriebe wie Fieberbrunn, Saalbach, die Dachstein-Gletscherbahnen, Kaprun-Kitzsteinhorn oder die Schmittenhöhenbahn Zell am See interessierten sich vor allem für das eingeschlagene Tourismuskonzept der Familienarena St. Corona am Wechsel. Mit einer Sommerrodelbahn, einem Motorikpark und vor allem dem Mountainbikepark Wexl-Trails ist es gelungen, der Region am Wechsel einen zweiten touristischen Frühling zu bescheren.

Geht durch die Decke

Die Gästezahlen gehen derzeit durch die Decke. Auch die Erlebnisalm Mönichkirchen erwirtschaftet mit Sesselbahn und Rollerstrecke im Sommer bereits 18 Prozent des Gesamtumsatzes. „Das liegt deutlich über der üblichen Benchmark“, so Markus Redl von den NÖ-Bergbahnen. Laut Jochen Danninger von ecoplus hat das Land seit 2011 mehr als sechs Millionen Euro in den Bergsommer der NÖ-Bergbahnen investiert.