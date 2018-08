Sommertourismus: Die inszenierten Berge

65 Jahre ist Walter Eisenmann alt. Der Geschäftsführer der Skiwelt Wilder Kaiser im Tiroler Unterland arbeitet schon fast sein halbes Leben bei der Liftgesellschaft, die im Winter eines der größten Skigebiete Österreichs betreibt. Und er kennt die Zeiten, als Bergbahnen im Sommer eher unwillig als Unterstützung für den Wandertourismus offen gehalten wurden. „Das war unter dem Strich eher ein Minus“, erzählt Eisenmann.

Doch die Zeiten haben sich geändert. Das Geschäft vieler Sommer-Bergbahnen boomt. Und daran hat Eisenmann als Pionier einen entscheidenden Anteil. Sein Unternehmen eröffnete vor 16 Jahren mit dem Hexenwasser Söll auf den Hängen der Hohen Salve eine Wasser-Erlebniswelt, die sich zu einem wahren Touristenmagnet entwickelt hat.

Der Lift, der in diesen Themenpark führt, ist bestens ausgelastet. „Vor dem Hexenwasser hatten wir im Sommer rund 40.000 Besucher, inzwischen sind es 200.000“, erzählt Eisenmann, der anfänglich noch von vielen Mitbewerbern belächelt wurde. Denn der Winter war stets das Maß aller Dinge, der Sommer ein Stiefkind.

Im Sommer 2002 waren die Bergbahnen Söll mit ihrem Hexenwasser einer von sieben Liftbetrieben in Österreich, die sich unter das Dach eines neuen Gütesiegels „Beste Österreichische Bergbahnen“ begaben. 16 Jahre später gibt es bereits 65 Betriebe, die mit der Inszenierung der Berge im Sommer Gäste in ihre grünen Skigebiete locken. Die Flucht vor den Hitzewellen im Tal und die Suche nach Kühle haben das Geschäft in der heurigen Saison weiter befeuert.

Für die Skiwelt Wilder Kaiser, die bereits sechs Erlebniswelten auf mehreren Bergen betreibt, rechnet Eisenmann mit einem Umsatzplus von zehn bis zwölf Prozent. Die Bergbahnen der Skiwelt machen bereits 15 Prozent ihres Geschäfts im Sommer, bevor der Inszenierung Einzug hielt, waren es nur sech bis sieben Prozent.