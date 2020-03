St. Corona am Wechsel: "Das ist für uns nicht die erste Krise"

Dass die strengen Ausgangsbeschränkungen der Regierung bis über Ostern verlängert wurden, geht der Gemeinde durch Mark und Bein. Der Beginn der Osterferien hätte auch die Saison eingeläutet. „Wir sind von der Höhenlage her das erste Gebiet, das in Österreich radtouristisch was anzubieten hat. Umso schmerzlicher ist die jetzige Lage“, schildert Manfred Gruber. Sein Betrieb wäre über Ostern bereits ganz gut gebucht gewesen.

Für die notwendigen Maßnahmen gegen das Virus hat man aber vollstes Verständnis. „Man kann nur hoffen, dass sich die Situation bald normalisiert. Es hängen bei uns viele Existenzen am Tourismus“, so der Ortschef. Apropos Tourismus: Mit dem Coronavirus hat vermutlich auch Ameisen-Maskottchen Corona am Wechsel ausgedient. Man fürchtet, dass der Name auf lange Sicht gesehen zu negativ behaftet ist.