Handydaten für sicheren Bergsommer werden analysiert

Um gesund zu bleiben, ist Abstand halten im heurigen Sommer wohl das wichtigste Gebot. Alleine dieses Argument würde für den niederösterreichischen Bergsommer sprechen.

Eingeölte Körper wie in einer Sardinendose am Strand von Caorle oder einen malerischen Sonnenaufgang am Ötscher hautnah erleben? Wer in Zeiten von Corona eher auf Distanz gehen möchte, der muss nicht weit reisen.

Damit man sich aber an den nö. Attraktionen und Ausflugszielen nicht zu nahe kommt, setzt das Land in Zukunft auf ein richtungsweisendes Projekt.

Anpassung des Angebots

Mithilfe von Handydaten werden Besucherströme in Echtzeit analysiert. Man will aus den Ergebnissen die Schlüsse ziehen und das touristische Angebot entsprechend anpassen.