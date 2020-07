Mountainbiken: Downhill, aber korrekt

Alex Pinter radelt selbst. Wie viele Grüne im Alltag und zusätzlich auch sportlicher in der Freizeit, als Mountainbiker nämlich. Diese Leidenschaft trägt der Steirer, der seit Dezember neu im Landtag sitzt, nun in das Landesparlament: Er fordert von der Landesregierung eine Erhebung aller bestehenden legalen Mountainbike-Routen in der Steiermark. So eine Liste gibt es nämlich laut Pinter nicht.

Bedarf ermitteln

„Das wäre aber fundamental, weil man daraus den potenziellen Bedarf an zusätzlichen Strecken ableiten kann“, begründet der Grüne. Bei der Landtagssitzung kommende Dienstag wird daher noch vor der eigentlichen Tagesordnung eine Aktuelle Stunde zum Thema abgehalten.

Der nächste Schritt nach einer Bestandsaufnahme wäre „der ökologische Ausbau des Streckennetzes“, betont Pinter: So könnten bereits von Radlern genützte Wege legalisiert werden, „unter Einbeziehung aller Interessensgruppen“, wie er versichert.