Wege in Oberösterreichs Landwirtschaft, die nicht existieren

„Ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei, denn es ist Sommer und was ist schon dabei? Die Grillen singen, und es duftet nach Heu, wenn wir träumen.“

Was der deutsche Schlagersänger Jürgen Drews 1976 in seinem Hit so romantisch besingt, finden Bauern wohl weniger erfreulich. Vor allem in Zeiten von Corona dürften viele Menschen im Freien auf Feldern und Wiesen den nötigen Ausgleich gesucht und dort ihre Spuren hinterlassen haben.

Am Dienstag lud der oberösterreichische Bauernbund deshalb gemeinsam mit Agrarlandesrat Maximilian Hiegelsberger (ÖVP) zu einer Pressekonferenz.

Unwissenheit

„Viele Menschen denken sich nichts dabei, wenn sie über Wiesen und Weiden gehen oder mit dem Mountainbike dort fahren. Doch für Bauern bedeutet das Futter- oder Ernteeinbußen“, sagt Hiegelsberger. Zudem gebe es vermehrt Apps, auf denen Privatpersonen ihre selbst kreierten Routen veröffentlichen, die andere dann dort abrufen können.

„So kommt es zu Wander- und Radwegen, die eigentlich gar nicht existieren“, sagt Wolfgang Wallner, Direktor des OÖ Bauernbundes. Vor allem im Frühling und Frühsommer, wo die Pflanzen noch jung und empfindlich sind, führe das zu Schäden.