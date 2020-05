Nach Kuh-Urteil: Versicherungslösung für Almbauern in Oberösterreich

In Oberösterreich wird nach dem Kuh-Urteil des Obersten Gerichtshofs (OGH) der Versicherungsschutz für Almbauern ausgeweitet. Das berichteten Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger ( ÖVP) und der Generaldirektor der OÖ Versicherung Josef Stockinger am Montag in einer Pressekonferenz.

Im Rechtsstreit nach einer tödlichen Kuhattacke im Tiroler Pinnistal im Jahr 2014 hat der OGH vor einer Woche die Teilschuld von Landwirt und Hundehalterin bestätigt. Für Almbauern wirft das Versicherungsfragen auf.

In Oberösterreich war bereits nach dem erstinstanzlichen Urteil die bestehende Wege-Erhalter-Haftpflichtversicherung explizit auf "Schadensfälle durch Weidevieh" ausgedehnt worden. Die Kosten für diese Ausweitung trägt das Land.