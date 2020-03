Oberösterreich: Roboter sollen Bauern entlasten

Zeitig in der Früh aus dem Bett springen, im Stall die Kühe versorgen, umziehen, duschen, danach ab in den 40-Stunden-Job. Abends warten zuhause dann bereits wieder die Kühe auf ihr Futter – so gestaltet sich der Arbeitsalltag vieler österreichischer Landwirte.

Denn vor allem kleinere Betriebe werfen zu wenig Gewinn ab, um alleine davon leben zu können. Da auch am Wochenende die Kühe nicht stillstehen, bleibt also wenig Freizeit übrig: Eine sogenannte Work-Life-Balance (Zustand, in dem Arbeits- und Privatleben im Einklang stehen, Anm.) ist fast unmöglich.