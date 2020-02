Gemeinsame EU-Agrarpolitik: Segen oder Untergang?

Probleme gibt es in Teilbereichen wie etwa bei der Zucht von Puten. Da in Österreich höhere Standards bei der Besatzdichte gelten als in anderen EU-Staaten, werden seit Jahren verstärkt Billig-Puten aus dem Ausland importiert.

Zu Verwerfungen kommt es in der EU dann, wenn sich die Rahmenbedingungen der Agrarpolitik ändern, etwa nach der Aufhebung der Produktionsquoten für Milch und Zucker. Die zusätzliche Produktion hat zu einem Preisverfall geführt. Nach den Sanktionen gegen Russland wegen des Einmarsches in der Krim und den Gegensanktionen ist der Preis für Schweinefleisch in der EU eingebrochen.

Deutliche Kostensteigerungen gab es für die Landwirte bei den Vorleistungen. Gemeint sind die Kosten für Energie, Pflanzenschutz oder Futtermittel. Sinabell spricht daher von einer „höheren Kapitalintensität“ des Agrar-Sektors.

Allerdings sind die Einkommen der bäuerlichen Betriebe in den vergangenen Jahren nicht oder kaum gestiegen. Der Wifo-Forscher verweist auf die kontinuierlich sinkenden Beschäftigungszahlen in der Landwirtschaft. Anders formuliert. Es können immer weniger Personen direkt von der Landwirtschaft leben.

Dabei ist die landwirtschaftliche Produktion deutlich gestiegen, was sich allerdings wegen des Verlusts an landwirtschaftlichen Flächen kaum auswirkt. Laut den Daten der Hagelversicherung gingen durch Bodenversiegelung in den vergangenen drei Jahren rund 4.000 Hektar Agrarflächen verloren. Auch wegen des Umstiegs auf Bioprodukte sinken die Erträge.

Sinabell rät den Bauern, Produkte zu entwickeln wie etwa Heumilch. Bei der silofreien Milch steigen seit Jahren die Umsätze. „Wenn man die Kunden über die Qualität informiert, erhöht sich die Zahlungsbereitschaft.“