„All inclusive“ für E-Biker: Sogar die Kette wird geflickt

„Früher war der Radfahrer extrem sportlich. Überspitzt gesagt, der wollte nur Körndeln und Wasser“, beschreibt Andy Krasser, Geschäftsführer von „E-Biken-Steiermark“. Diesen Typus gibt es zwar noch immer, aber neben ihm ist ein weiterer gestartet - der Genussradler auf dem E-Bike. Er kommt dank des Motors leicht weit herum und will entsprechendes Angebot.

Neu vermessen

Um diesen Typ Urlauber buhlen die Bundesländer speziell in diesem Sommer. Experten von Steiermark Tourismus haben deshalb eigene Touren für E-Biker ausgetüftelt. „Wir mussten unsere Strecken neu vermessen, du bist ja zum Beispiel als E-Biker auch früher am Etappenziel“, begründet Geschäftsführer Erich Neuhold. „Dort will sich der Radfahrer dann vielleicht auch noch etwas anschauen.“