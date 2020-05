Schladming im Sommer 2020: Familienurlaub mit dem Mountainbike

Ähnlich verhält es sich auf der anderen Seite des Ennstals in den Bikeparks auf der Reiteralm und der Planai. Am 29. Mai, gleichzeitig mit der Öffnung der Beherbergungsbetriebe, beginnt auf den Trails die Saison. Die beiden Berge werden heuer viele Mountainbiker anlocken, die sich bequem mit der Seilbahn zu den Starts der Abfahrten bringen lassen können. Und diese haben es in sich. Während oben auf der Reiteralm die Junior Trails auch Kindern eine Spielwiese bieten, werden auf der Planai die Profis des Downhillbikens ihre Freude haben. Da beim Bau der neuen 10er-Gondel die Lifttrasse neu gestaltet werden musste, legte das Team von Sebastian Bartl Hand an. Mit seiner Firma alp.reif plant und baut er Mountainbike-Parks in den Alpen. Natürlich auch in Schladming, wo es jetzt mehr als zehn verschiedene Abfahrten gibt: von der anfängertauglichen Flowline bis zur Jumpline mit 99 spektakulären Sprüngen oder zum Worldcup-Downhill.

Wer kein passendes Rad mit ordentlich Federweg hat, der hat in den Shops bei der Seilbahn oder in den Sportgeschäften eine gute Auswahl. In der Hochsaison empfiehlt es sich aber, vor dem geplanten Trail-Tag ein Rad zu reservieren.