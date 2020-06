Warum man das E-Bike besser nicht frisiert

Der Weg zum Fahrradgeschäft als einzige Möglichkeit ein Fahrrad zu bekommen, das war einmal. Heutzutage kommen die Zweiräder immer öfter per Post oder Lieferservice. Wie etwa bei Gottfried Gaube in Klagenfurt. Die Vorteile der Freihauslieferung sind selbsterklärend.

Jedoch fällt auch ein Nachteil auf: Kein Fachpersonal, welches einem erklärt, wie genau das Rad mit Elektroantrieb funktioniert. Somit wurde am Nachmittag in der Schönhofsiedlung in Klagenfurt, diametral zur anfänglichen Einschätzung, nicht Fahrrad gefahren, sondern die Funktionsweise des E-Bikes erkundet. Das gute alte Zweirad scheint zwar nicht ausgedient zu haben, hat aber Konkurrenz bekommen.