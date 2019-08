Drei E-Bike-Unfälle forderten zwei Schwerverletzte

In Bad Kleinkirchheim in Kärnten kam dann zu Mittag eine 52-jährige Italienerin mit einem E-Bike auf der Mountainbike-Strecke „Flow Trail“ zu Fall. Bei der Talfahrt kippte sie um und verletzte sich bei dem Sturz trotz sehr langsamen Tempos schwer. Sie musste nach der Erstversorgung von einem Rettungshubschrauber mit dem Seil geborgen werden und wurde ins Landeskrankenhaus Villach geflogen.

Eine Spur glimpflicher kam ein 42-jähriger Niederländer am Samstag in Lessach in Salzburg davon. Der Mann war mit seinem E-Bike mit einer Geschwindigkeit von 40 km/h von der Straße abgekommen und in einen Stacheldrahtzaun gestürzt. Der Niederländer, der einen Helm trug, erlitt Abschürfungen sowie Prellungen und wurde ins Krankenhaus Tamsweg gebracht. Er war talwärts unterwegs, als er einem entgegenkommenden Pkw auswich.