Die tödlichen Schattenseiten des E-Bike-Booms

Am 28. Juni bricht ein Einheimischer in Bach im Tiroler Außerfern mit seinem E-Bike zu einer Tour auf den Berg auf. Der 56-Jährige sollte nie wieder nach Hause kommen. Die Leiche des Mannes wird am nächsten Morgen in einem Steilhang gefunden.

Er ist vermutlich bei der Abfahrt über einen schmalen Steig gestürzt und fiel danach 70 bis 80 Meter über eine Böschung in die Tiefe. Noch bevor die Radsaison in diesem Sommer richtig ins Rollen gekommen ist, zählt das Kuratorium für Alpine Sicherheit bereits sechs tödliche Mountainbikeunfälle in Österreich.

Drei tote E-Biker am Berg

In mindestens drei Fällen waren die Opfer mit einem E-Bike unterwegs. „Ganz genau können wir es leider nicht sagen. Denn noch werden E-Bike-Unfälle von der Polizei nicht eigens erfasst“, sagt Dagmar Walter von dem Verein, der alle Alpinunfälle im Bundesgebiet erfasst.

„Es ist auffällig, dass immer mehr Menschen mit dem E-Bike auf dem Berg unterwegs sind“, sagt Viktor Horvath, Chef der Tiroler Alpinpolizei. Und er weiß um die Probleme, die das mit sich bringt: „Da fahren Leute Wege rauf, die sie sonst nicht schaffen würden. Beim Runterfahren treten dann die Schwierigkeiten auf.“