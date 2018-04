Damit der Spaß nicht im Spital endet

„Wenns’t an der Ampel zu schnell los fährst, machst einen Satz und stehst mitten in der Kreuzung. Mit dem Tempo rechnet man nicht“, mahnt Instruktor Herbert. „Es hat auch schon manche vom Rad runter gesetzt.“

Herbert und seine Kollegen weisen eine Gruppe von rund 30 Radfahrern ein: Es geht in engen Kurven um bunte Hütchen, über eine Wippe, bergauf und bergab, anfahren, bremsen, wieder losfahren. Ein bisschen wie Fahrschule, nur auf Fahrrädern, genauer gesagt: Auf E-Bikes, die dank ihrer Motorunterstützung bis zu 25 km/h schnell werden können.

„So ein Training macht schon Sinn“, überlegt Heinz, einer der Teilnehmer. „Bei einem Wanderurlaub wird einem ja schon oft ein E-Bike angeboten. Da kann es dann schon sein, dass jemand ohne Übung damit überfordert ist.“ Die Statistik gibt der Einschätzung recht: 2017 verletzten sich 3700 E-Bike-Fahrer so schwer, dass sie in Spitäler eingeliefert werden mussten. E-Bikes sind nicht mehr aufzuhalten: Im Vorjahr war bereits jedes dritte neu im Handel abgesetzte Fahrrad ein E-Bike, 2016 erst jedes Fünfte.

„Das ist natürlich grundsätzlich ein positiver Trend. Die Menschen machen mehr Sport, bewegen sich in der Freizeit mehr in der Natur“, überlegt Jürgen Dumpelnik, Vorsitzender der Naturfreunde Steiermark. „Aber das E-Bike birgt auch Risiken.“ Deshalb entschieden sich die Naturfreunde für ein Trainingsprogramm und holten den ARBÖ an Bord. „Bei Motorradfahrern ist es ganz selbstverständlich, dass sie üben“, begründet Dumpelnik. „Bei E-Bikes ist das auch sinnvoll. Der Spaß soll sich ja nicht in einem Unfall oder Unglück niederschlagen.“

Bis zu 25 Stundenkilometer dürfen E-Bikes offiziell erreichen. Das ist das gesetzlich geregelte Limit, doch die Bikes würden noch flotter fahren, würde die Drosselung des Motors aufgehoben (siehe nebenstehenden Bericht). Aber auch 25 Stundenkilometer sind weit mehr, als der Durchschnittsradler im Alltag fährt, nämlich 15 km/h.