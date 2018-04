Gefährlicher Tuning- Trend bei E-Bikes

Noch dazu ist das Auffrisieren des Radls relativ einfach. Das Internet bietet exakte An leitungen. Ist das System angeschlossen, kann es per Knopfdruck deaktiviert werden und der 50er wird wieder auf 25 km/h gedrosselt. Die Fahrräder sind meist nicht für die höhere Geschwindigkeit gebaut, wie Armin Kaltenegger vom Kuratoriums für Verkehrssicherheit erklärt: „Weder die Fahrradwege noch die Fahrräder selber, also einzelne Bauteile wie die Bremsen, sind für diese Geschwindigkeiten gebaut.“ Das erhöht das Verletzungsrisiko enorm. In einer Erhebung aus dem Vorjahr verletzten sich 3700 Personen bei der Fahrt mit dem E-Bike so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Prallt ein getuntes E-Bike gegen ein Hindernis, ist das für den Fahrer mit einem Sturz aus zehn Metern – also aus dem 3. Stock – vergleichbar. Außerdem ist es laut Kaltenegger für andere Verkehrsteilnehmer schwer, die Geschwindigkeit der E-Biker einzuschätzen und dementsprechend zu reagieren.

Die Fahrt auf einem auffrisierten Bike kann auch teuer werden: Die Polizei legt sich gelegentlich mit der Radarpistole auf die Lauer, um rasante Radler zu blitzen. Die Strafen beginnen bei 30 Euro für mehr als 5 km/h in einer Fußgängerzone.