Strampeln im Urlaub: Statt Meer mehr Rad

Den Touristikern behagt der Trend zu mehr Rad statt Meer freilich auch. „Wir spüren es deutlich am Anfrageverhalten und an den Zugriffen, dass verstärktes Interesse da ist“, schildert Christian Hoflehner von Oberösterreich Tourismus. Die Radkarten würden weggehen „wie warme Semmeln“. Auch der Chef von Steiermark Tourismus, Erich Neuhold, berichtet von „so viel Nachfrage nach Radurlauben, wie noch nie. Auch die Zugriffe auf die Homepage mit Radangeboten sind stark gestiegen.“

Viele Touren

Und davon gibt es wahrlich viele, sowohl in der Steiermark als auch in Oberösterreich. Der Ennsradweg etwa verbindet die beiden Bundesländer und reicht über 280 Kilometer Länge bis nach Salzburg. In der Steiermark ist der Murradweg von Nord nach Süd die bekannteste Route für Radler. Im gesamten Bundesland gibt es 33 speziell ausgewiesene Themenradwege mit 1.100 Streckenkilometern. Rechnet man alle 140 Radwege (inklusive Landes- und Bezirksradwegen) zusammen, kommt man auf ein Netz von rund 4.500 Kilometer. Für die Mountainbiker stehen rund 170-Touren mit 4.600 Kilometern zur Verfügung, davon 1.670 Kilometer abseits des Kfz-Verkehrs.