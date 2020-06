Auf zwei Rädern zur Arbeit und durch die Natur

„Der Strohhalm, mit dem ich mich an die Lebensfreude klammere, ist augenblicklich das Bicycle.“

Arthur Schnitzler in einem Brief an Theodor Herzl am 4. August 1893.

So wie es der österreichische Schriftsteller Schnitzler schon vor rund 130 Jahren erlebte, so empfinden es auch heute immer mehr Menschen: Radfahren macht Freude, ist sinnvoll, schont die Umwelt und erlaubt eine flexible Fortbewegung im Alltag. Wer in den vergangenen Wochen auf Radwegen in Oberösterreich unterwegs war, dürfte die Massen bemerkt haben, die in die Pedale getreten haben. Dabei ist bei den Zahlen noch Luft nach oben: Während der Radverkehrsanteil in Städten wie Salzburg oder Graz bei etwa 20 Prozent liegt, sind die rund 7 Prozent von Linz eher bescheiden. Auch finanziell werden etwa in Graz Statements gesetzt: 100 Mio. Euro investiert die Stadt in den kommenden zehn Jahren in den Radverkehr. Eine Summe, von der Radfreunde in OÖ nur träumen können.