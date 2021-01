Hochzeiten 2021: Verliebt, verlobt, verschoben

Die sonst gern gebuchten Termine im Frühling oder im Frühsommer sind 2021 nicht so gefragt. Die meisten Paare, die 2020 ihre Hochzeit in Stift Göttweig planten, hätten diese in den Spätsommer oder Herbst des nächsten Jahres verschoben – nach dem Motto: „Wenn wir schon verschieben, dann gleich so richtig“, erzählt Pater Pius Nemes, Kirchenrektor von Stift Göttweig. Vereinzelte Paare seien optimistisch gewesen und hätten ihren Hochzeitstermin auf den Herbst 2020 verschoben, nur um ihn dann abermals aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht wahrnehmen zu können, so Pater Pius. Die Unsicherheiten aus dem Vorjahr seien noch heuer zu spüren, betont Pater Pius. Verschobene Buchungen würden allerdings bevorzugt mit „vorläufig“ vermerkt werden.