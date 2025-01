Hier hat die FPÖ in NÖ Chancen auf den Bürgermeister-Sessel

„Wir haben diese Wahl gewonnen. Daher stellen wir auch den Bürgermeister-Anspruch.“ Werner Herbert lässt keinen Zweifel daran, dass die FPÖ in Enzersdorf an der Fischa (Bezirk Bruck an der Leitha) die Führungsrolle im Gemeindeamt übernehmen möchte.

Der bisherige Vizebürgermeister hat den Koalitionspartner ÖVP am Sonntag klar hinter sich gelassen. Waren die Blauen zuvor mit rund zehn Prozent der Stimmen Juniorpartner in der Zusammenarbeit, liegen sie nun mit satten 35 Prozent deutlich vor der Volkspartei, die ein Debakel erlitt und von rund 45 auf 27 Prozent zurückfiel.

ÖVP-Streit

Grund dafür waren Querelen zwischen Bürgermeister Markus Plöchl und seinen Parteikollegen. „Ich durfte nicht mehr als Spitzenkandidat antreten. Mein Nachfolger hat jetzt dieses grandiose Ergebnis erzielt“, so Plöchl nicht ohne Schadenfreude.