Scheibbs: Für ÖVP steht nach Schlappe Verlust des Bürgermeisters im Raum

Mit massiven Verlusten von 18,21 Prozent wurde die ÖVP in der Stadt Scheibbs am Wahlsonntag von einem politischen Erdrutsch erfasst, der massive Konsequenzen haben wird. Die ÖVP verlor die Absolute und rutschte unter die 40-Prozentmarke. Bürgermeister Franz Aigner und sein Team sind nun auf die Entscheidungen in den anderen Fraktionen angewiesen. Die ÖVP hält nur mehr zehn Mandate von 25.

Die SPÖ mit ihrem neuen Spitzenkandidaten David Pöcksteiner gewann ein Mandat (plus 9,19 Prozent) und rückte der ÖVP mit neun Sitzen sehr nahe. Die aus dem grünen Eck kommende Liste BUGS (Bürger:innenliste für Umwelt und Gemeinwohl in Scheibbs) mit Stadtrat Joseph Hofmacher verdoppelte sich auf vier Mandate. Dazu kommt die FPÖ mit zwei Sitzen neu ins Stadtparlament.