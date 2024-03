Wie angehende Polizisten auf die Gewalt-Zunahme trainiert werden

In der Klasse sitzen die Frauen und Männer, die in Zukunft einschreiten, wenn Gefährder ihre Frauen schlagen, Kinder misshandelt oder missbraucht werden. In fast allen Fällen werden die Polizistinnen und Polizisten den Angriff aber nicht verhindern können.

Der Gewaltschutz gehört zu den sensibelsten Bereichen in der polizeilichen Arbeit. Da die Fälle häuslicher Gewalt in festgefahrenen patriarchalen Strukturen seit Jahren ansteigen, haben sich Innenminister Gerhard Karner und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP) am Dienstag über die Polizeiausbildung im Bereich des Gewaltschutzes in Traiskirchen ein Bild gemacht.