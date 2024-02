Gewalt in der Privatsphäre: Polizei muss immer öfter eingreifen

„Die größte Gefahr“, sagt Alexander Grohs, Leiter des Vereins Neustart, „lauert nicht auf der Straße, sondern in den eigenen vier Wänden.“ Tatsächlich finden in Österreich mehr als 60 Prozent der Morde im familiären Bereich statt, 44 Prozent der Frauen lebten mit dem späteren Täter zusammen.

Für Landespolizeichef Franz Popp ist die Gewalt in der Privatsphäre deshalb auch ein „zentrales Thema“ in der Arbeit der Exekutive. Zu tun gibt es für die Beamten leider immer mehr, wie ein Blick auf die Statistik zeigt. Im Vorjahr wurden in Niederösterreich insgesamt 2.785 Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen. Das ist eine Steigerung zum Jahr 2022 um etwa acht Prozent. Insgesamt würden die Zahlen ein deutliches Bild ergeben, so Popp. „Es gibt eine kontinuierliche Entwicklung nach oben.“