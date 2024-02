Antiquitätenhändler in NÖ erschossen: Jetzt spricht Kollege der Opfer

So groß das Bundesland Niederösterreich flächenmäßig ist, so überschaubar ist die Szene, die mit Antiquitäten handelt. Man kennt sich und man trifft sich regelmäßig auf Flohmärkten.

Stefan L. (Name geändert, Anm.) aus dem Waldviertel ist schon seit mehr als 30 Jahren selbstständiger Händler. Er kannte zwei der drei Altwarenhändler, die am vergangenen Samstag erschossen in einer Wohnung in Bad Vöslau aufgefunden wurden.