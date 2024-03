Sabotage an Internet und Mobilfunk: Staatsverweigerer im Visier

Laut Polizei steht fest, dass vorerst unbekannte Täter sich Zutritt zu der Anlage verschafft und das Datenkabel vorsätzlich durchtrennt haben. Der Fall ist deshalb brisant, weil Mobilfunkanlagen als kritische Infrastruktur und deshalb als sensible Einrichtungen gelten. An einen Lausbubenstreich glaubt deshalb beim Staatsschutz niemand.

Wie berichtet haben unbekannte Täter bei einer Sendeanlage bei einem alten Raiffeisen-Lagerhaus in Loosdorf vermutlich mit einer Trennscheibe die Hauptdatenleitung durchschnitten, bestätigt die Landespolizeidirektion NÖ. Die Folge war ein Totalausfall der Dienste an insgesamt 13 Sendeanlagen . Drei verschiedene Mobilfunkanbieter, die sich die Infrastruktur teilen, waren von dem Ausfall betroffen - mit ihnen auch hunderte Kunden.

Imageschaden

Über 400 Unternehmen, die in zwölf Sektoren eingeteilt werden (von Energie bis hin zu Transport) zählen in Österreich zum Teil der kritischen Infrastruktur. Der Großteil der Betreiber ist penibel darauf bedacht, Angriffe von außen nicht publik werden zu lassen. Zu groß scheint die Angst vor Imageschaden, Reputationsverlust, Minderung des Markenwerts und Vertrauensverlust der Kunden oder Aktionäre.

Seit dem Russland-Ukraine-Krieg sowie den Anschlägen auf die beiden wichtigen Ostsee-Pipelines Nordstream 1 & 2 vor Dänemark ist auch in Österreich der Staatsschutz in erhöhter Alarmbereitschaft, was Anschläge auf kritische Infrastruktur betrifft.