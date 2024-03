Sabotage? Internetausfall in NÖ wegen durchtrennter Kabel

Der Fall mutet äußert mysteriös an. Wegen eines großflächigen Internet- und Mobilfunkausfalles im Mostviertel ermittelt die Polizei Niederösterreich. Bei einer Sendeanlage in Loosdorf im Bezirk Melk wurde Montagnachmittag ein Schaden an einer der Leitungen gemeldet.

Demnach sollen Kabel an der Internet- und Mobilfunk-Sendeanlage durchtrennt worden sein. Die Polizei prüft, ob es sich um einen vorsätzlichen Sabotageakt, Sachbeschädigung oder einfach einen technischen Defekt handelt.