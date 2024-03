Höchstwert bei Gewaltdelikten in Niederösterreich

In Niederösterreich sind laut der am Montag präsentierten Kriminalstatistik im vergangenen Jahr 77.556 gerichtlich strafbare Handlungen angezeigt worden. Das bedeutet im Vergleich zu 2022 ein Plus von 12,9 Prozent oder 8.858 in absoluten Zahlen. Die Aufklärungsquote sank indes leicht von 53,6 auf 52,7 Prozent.

Signifikante Anstiege gab es bei Wirtschafts-, Eigentums- und Internetkriminalität, ein leichtes Plus auch im Alterssegment der Jugendlichen.