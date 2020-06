Gemeinden machen Badeteiche für Auswärtige dicht

Eine Art Domino-Effekt gibt es momentan an einigen Badeteichen im Wiener Umland. Nur für Gemeindeeinwohner gibt es dort Saisonkarten. Der Grund für den exklusiven Badespaß: In Corona-Zeiten müsse man eben den Abstand einhalten. Wie vielen Leuten der Badespaß gewährt ist, wird streng abgezählt. Leute mit Handtuch und Badehose im Gepäck wieder wegschicken – das wollen die Gemeinden vermeiden. Daher limitieren viele schon den Ticketverkauf.

So zum Beispiel in Wiener Neudorf. Nur die Gemeindemitglieder bekommen dort eine Saisonkarte für den Kahrteich. „Der Teich kostet uns ja auch etwas. Die Kosten mit so wenigen Besuchern zu decken ist schwer. Unser Aufwand soll den Wiener Neudorfern zugutekommen“, argumentiert Bürgermeister Herbert Janschka (ÖVP).