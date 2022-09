Geld veruntreut? Schuldirektorin auf Anklagebank

Das Klima an der Schule war Ende 2021 bereits äußert angespannt, was nicht an der Corona-Pandemie lag. „Die Kolleginnen haben Druck gemacht. Ich sollte alle Rechnungen, die ich habe, in der Bildungsdirektion vorlegen. Da bin ich an einem Nachmittag in die Schule gefahren und habe in meiner Panik die Daten auf den Rechnungen verändert“, gesteht die Direktorin im Prozess ein. Es sei ein furchtbarer Fehler gewesen, der ihr leid tue.

Auch wenn es erst später diagnostiziert wurde, habe sie zu diesem Zeitpunkt bereits unter einem „Burn-out“ gelitten. „Ich war in Panik, es ist mir nicht gut gegangen“, sagt die Direktorin.