Mordalarm in Oberwaltersdorf: 57-jährige Frau in Seehaus erstochen

Am Schlosssee in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) ist es in der Nacht auf Mittwoch zu einer Bluttat gekommen. Eine 57-Jährige Frau wurde in einem Einfamilienhaus tot aufgefunden. Die Mord- und die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes haben die Ermittlungen aufgenommen.

Der 64-jährige Ehemann der Toten hatte in den frühen Morgenstunden selbst die Einsatzkräfte alarmiert. Gegenüber Notarzt und Polizei gab der Mann an, seine Ehefrau blutüberströmt im Bett gefunden zu haben. Trotz rascher medizinischer Hilfe gab es für die 57-jährige Frau keine Rettung mehr.

Wunden im Kopf

Sie wies zahlreiche Stichwunden im Gesichts- und Kopfbereich auf, bestätigt Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Am Vormittag wurden im Einfamilienhaus und am Grundstück Spuren durch die Experten der Tatortgruppe des LKA gesichert.