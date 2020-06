Selbst für Knödel fehlen Marillen

Spitzenernte im Vorjahr

Gerade im Weinviertel gäbe es viele Bauern, die auch wirklich vom Marillenverkauf leben. „Da wird natürlich versucht, das Risiko zu minimieren. Aber bei acht Tagen mit minus acht Grad haut das nur bedingt hin. Jammern will Rögner aber nicht. „Im Vorjahr hatten wir eine Spitzenernte. Als Marillenbauer muss ich so weit sein, dass ich es heuer auch durchdrücke.“ Mit neuer Kundschaft würde es in dieser Saison schwierig werden. „Man lebt als Direktvermarkter von der Stammkundschaft. Da sind wir dankbar, dass wir die haben und natürlich werden wir versuchen, sie – so gut es – geht zu versorgen.“

Was Veranstaltungen betrifft, muss man die Marillenfreunde aber vertrösten. Der alljährliche Marillenkirtag in Spitz wurde etwa für dieses Jahr abgesagt. Die Veranstaltung „Alles Marille“ in Krems war schon durch Corona bedingt verschoben worden. Es sei aber eine kleine Variante davon am täglichen Markt geplant, heißt es vom Stadtmarketing Krems. Das 20. Jubiläum von „Alles Marille“ soll übrigens mit einem Jahr Verspätung im Sommer 2021 stattfinden. Der Termin steht allerdings noch nicht fest. Vielleicht haben die Marillenbauern in der Wachau dann auch wieder mehr Glück mit der Ernte.