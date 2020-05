Krimi in der Wachau: „Idyllische Orte“ im Dunkeln

Archan verbringt zu Recherchezwecken auch immer Zeit an den Orten, an denen die Hauptstränge des Krimis spielen sollen. „Also war ich ein Wochenende in Melk und Krems. Ich finde es wichtig, dass man ein Gespür für den Ort kriegt und die Atmosphäre aufsaugt“, erzählt die Autorin. Geschrieben hat sie das Buch, in dem eine Pensionistin ermordet wird und zwei Frauen zu ermitteln beginnen, zu Hause in Köln am Balkon und in ihrem Arbeitszimmer.

Der Marillenknödel ist nicht die einzige Speise, die im Buch vorkommt. Kulinarik spielt für Archan eine große Rolle. „Ich bin selber ein Genussmensch und gerade das Genießerische drückt oft eine Region aus“, sagt Archan, die als Schauspielerin auch auf Theaterbühnen oder im Kölner Tatort zu sehen ist. Daher ist im Buch ein Marillenknödel-Rezept. „Mir schreiben dann die Leser oft, wenn sie es gerade nachgekocht haben“, sagt Archan begeistert.