Anerkennung: „Haben Gespür für die Menschen“

Tschugguel ist mittlerweile in Pension und nutzt die Zeit jetzt noch mehr, in der Buchhandlung mitzuarbeiten. Da die Bestellungen um Ostern herum zugenommen haben, lieferte er sogar Pakete rund um Horn selbst aus: „Da habe ich Osterhase gespielt. Das war schön in der persönlichen Begegnung mit den Kunden. Die haben sich riesig gefreut. Das war ein Zeichen des Miteinanders. Das ist eben auch ein Virus, das ansteckt.“