"Rettungsanker": Thomas Brezina schrieb in 3 Tagen ein Corona-Tipp-Buch

„Es gibt vier Worte, die mein Leben verändert haben. Ich habe sie als Schild auf meinem Schreibtisch, in meinem Handy als Erinnerung und sogar auf einem Schlüsselanhänger eingraviert“, beginnt Österreichs vielleicht bekanntester Autor Thomas Conrad Brezina auf Seite 70 einen der letzten Abschnitte, der seinem jüngsten, aktuellsten Buch auch den Titel gab.

„Seit dem Ausbruch von Corona und den Maßnahmen, die getroffen wurden und das normale Leben stark einschränken, lese ich sie so oft wie möglich. Ich weiß, wenn wir in einer Krise, in einer schlimmen Situation, in einer Notlage stecken, dann sind diese Worte kaum zu glauben. Aber sie sind wahr und das kann vielfach bewiesen werden. Jeder von uns hat schon erlebt, dass die Aussage der Worte stimmt. Dazu ist nur ein wenig Zurückdenken in die eigene Vergangenheit nötig. Die Worte lauten: Auch das geht vorbei.“

Der Autor, der – dank der Hilfe des eingespielten Verlagsteams – innerhalb von nur drei Tagen das Buch produzierte – das kostenlos zum Download steht, will aber nicht mit einer Handbewegung Sorgen und Nöte wegwischen oder gar kleinreden. Das beschreibt er im Buch. Und sagt er im Telefon-Interview mit dem Kinder-KURIER.