Wiener Buchhandlung Kuppitsch wird von Thalia übernommen

Die Wiener Buchhandlung Kuppitsch wird von der deutschen Buchhandelskette Thalia übernommen. Das 230 Jahre alte Buchgeschäft werde ab 15. Oktober von Thalia weitergeführt. Der Name Kuppitsch, die beiden Standorte in der Schottengasse und in der Alserstraße am Campus im Alten AKH und die Arbeitsplätze der langjährigen Mitarbeiter sollen erhalten bleiben, heißt es in einer Aussendung der Besitzer des Buchgeschäfts, der Geschwister Martin und Elisabeth Seidl.

Die Buchhandlung steht seit über 150 Jahren im Familienbesitz. "Wir wollten sicherstellen, dass es weitergeht", sagte die Geschäftsführerin Elisabeth Benedikta Seidl auf APA-Anfrage. Mit dem Verkauf gehe eine Familiengeschichte zu Ende. Als Grund für den Verkauf nennt Seidl die schwierige Lage des Buchhandels: Druck auf den Einzelhandel durch Online-Anbieter, Bücher seien in Deutschland wegen der geringeren Mehrwertsteuer billiger. Weiters würden die Kosten für Miete und Personal ständig steigen. Und: "Es wird weniger gelesen".