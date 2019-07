Wien: In der Bücherei Schwendermarkt gibt es nicht nur Bücher

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ende März eröffnete im 15. Bezirk in der Bücherei

Schwendermarkt die erste „ Bücherei der Dinge“.

In der „ Bücherei der Dinge“ kann man

aber nicht nur Bücher ausleihen.

Man kann auch andere Gegenstände wie Kameras,

Skateboards und Bohr-Maschinen ausleihen.

Am meisten wird das Skateboard ausgeliehen.

Das Ausleihen spart Geld und ist gut für die Umwelt.



Das Projekt wurde mithilfe von den anderen

Magistrats-Abteilungen der Stadt Wien gestartet.

Ein Magistrat ist eine Verwaltungs-Behörde.

Die Magistrats-Abteilungen haben

verschiedene Aufgaben-Bereiche,

wie zum Beispiel Umweltschutz oder Sport.

Die Magistrats-Abteilungen geben der Bücherei

die Objekte zum Ausleihen.



Um etwas in der „ Bücherei der Dinge“ ausborgen zu

können, braucht man nur eine gültige Bücherei-Karte.

Die Gegenstände kann man auch

auf der Internetseite der Büchereien Wien ansehen.

Auf der Internetseite steht auch, ob die Gegenstände

noch da sind oder gerade ausgeliehen sind.

Die Gegenstände kann man für 2 Wochen ausleihen.



Das ist die Internetseite der Bücherei Schwendermarkt:



https://www.buechereien.wien.at/B%C3%BCchereien-Wien/Standorte-%C3%96ffnungszeiten/Zweigstellen/B%C3%BCcherei-Schwendermarkt