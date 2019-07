Skateboard, Kamera und VR-Brille wie Bücher ausborgen

Rund 30 bis 40 mehr oder weniger nützliche Alltagsgegenstände gibt es seit dem Frühjahr in der Bücherei Schwendermarkt im 15. Wiener Gemeindebezirk. Ende März eröffnete dort nämlich die erste " Bücherei der Dinge", ein Konzept, das es in ganz Österreich so noch nicht gab. Neben Büchern kann man dort auch Skateboards, eine Bohrmaschine, eine Sofortbildkamera, Bluetooth-Lautsprecher oder sogar Bongo-Trommeln ausborgen.

Das Projekt wurde durch eine Kooperation mit den anderen Magistratsabteilungen der Stadt Wien ermöglicht: Sie stellen der " Bücherei der Dinge" Objekte zur Verfügung, die die Tätigkeiten der einzelnen Abteilungen repräsentieren sollen.

Skateboard am beliebtesten

So bekam die Bücherei etwa von der Magistratsabteilung 59 (Marktservice und Lebensmittelsicherheit) ein Infrarot-Thermometer, mit dem die Oberflächen-Temperatur von Speisen gemessen werden kann. Das zählt eindeutig zu den kuriosesten Objekten, die es derzeit in der " Bücherei der Dinge" gibt.

Am beliebtesten ist übrigens das Skateboard. Den Grund dafür vermutet Projektleiterin Magdalena Schneider darin, dass sehr viele Kinder und Jugendliche im Bezirk wohnen.