Mein G'schäft: Süßer Genuss ganz ohne Verzicht

„So ein hübsches Geschäft“, sagt die Passantin mit französischem Akzent. Der Anblick der verführerischen Patisserie auf dem strahlend weißen Verkaufspult hat sie vom Gehsteig in den Laden gelockt. Ein paar Minuten später kommt ein Touristenpaar herein und posiert vor der Vitrine mit den appetitlichen bunten Torten, Eclairs und Tarte-Variationen, um Selfies zu machen. Astrid Karpf-Chvatlinsky ist das gewöhnt. „Das kommt laufend vor“, erzählt die Betreiberin des „Café Naschsalon“ am Alsergrund – und lächelt stolz.

Patisserie ist seit der Kindheit ihre große Leidenschaft. Wobei der Weg zum eigenen Betrieb kein direkter war. Denn eigentlich schloss die 49-Jährige eine Maschinenbau-HTL ab und arbeitete dann jahrelang als Kreditkartenspezialistin in einer Großbank. Erst als dieser Karriereabschnitt zu Ende gegangen war, stand Karpf vor der Frage, wie die berufliche Zukunft aussehen solle und was sie am besten könne. „Und das ist Kuchen backen.“