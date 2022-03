Auch für den Forstexperten der NÖ Bauernkammer Karl Schuster zeichnet sich trotz der Änderungen am Energiemarkt kein neuer Trend zum Energiewald hin. Zwischen 1987 und 1994 sowie zwischen 2006 und 2014 habe es zwei große Förderwellen gegeben, „aber es gelang nicht, den Landwirten über zehn bis 15 Jahre stabile Preise für’s Hackgut zu bieten“, berichtet er. Gegen billige Reste aus den Sägewerken waren am Feld geerntete Hackschnitzel chancenlos.

Deshalb gebe es in Österreich größere Flächen mit Christbaumkulturen als mit Energieholz. An die 2.400 Hektar Energiewald, davon 40 bis 50 Prozent in NÖ, werden derzeit bewirtschaftet. Zwar bekommen Bauern für die Holzstangen am Acker ebenso Flächenprämien, wie für Weizen oder Kartoffeln, „die großen Anreize, jetzt Äcker mit Pappeln zu bepflanzen sehe ich aber nicht“, sagt Schuster. Die Nahrungsmittelproduktion sei die große Konkurrenz. „Die Bauern wissen, was sie gut machen können, warum soll man sich da jetzt in Abenteuer stürzen“, erklärt der Forstexperte.