Mopedfahrer mit 140 km/h gerammt: Vier Monate Haft für Raser

„Ein schreckliches Unglück, das meinem Mandanten furchtbar leidtut. Auch sein Leben hat sich dadurch verändert. Er ist eigentlich kein Raser“, beteuerte der Anwalt des Mannes. Dem widersprach allerdings der Vertreter der Eltern des Getöteten: In der Region sei der 22-jährige als Freund PS-starker Autos bekannt und poste in sozialen Medien neben Bildern seiner Fahrzeuge auch „Raser-Videos“. Vorstrafen weist der 22-Jährige jedoch keine auf – auch nicht wegen Geschwindigkeitsübertretungen. „Ich bin Rettungssanitäter“, betonte er unter Tränen. Er hatte noch vergeblich versucht, das Opfer wiederzubeleben. Vor den Augen der Freundin des 15-Jährigen, die zur Unfallstelle geeilt war. „Sie ist danach drei Tage lang in einem schwarzen Kleid am Unfallort gesessen“, schilderte der Anwalt der Hinterbliebenen. Im Gerichtssaal zeigte sich die Jugendliche versöhnlich, tröstete die ebenfalls in Tränen aufgelöste Schwester des Angeklagten.