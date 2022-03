Chirurgen entwickeln Weltneuheit in der Venenheilkunde

Patienten im Alter zwischen 38 und 95 Jahren, die oft schon √ľber Jahre mit bis zu handtellergro√üen, nicht verheilen wollenden Geschw√ľren geplagt wurden, seien schon geheilt worden, berichtet Obermayer. Und so finden sich an bestimmten Ordinationstagen auch immer wieder Forscher des Medizintechnik-Konzerns Theraclion aus Paris in der Melker Praxis (www.focusvena) ein. Gemeinsam mit den beiden Ober√§rzten wird die computer- und roboterunterst√ľtzte ‚ÄěHIFU‚Äú-Methode st√§ndig verbessert. Das Interesse an serienreifen Ger√§ten ist gro√ü.

HIFU sei in verschiedenen Chirurgie-Sparten schon eine bew√§hrte Behandlungsmethode und werde das auch in der Phlebologie werden, ist Oberarzt Obermayer, der auch Chirurg am Wiener St.-Josef-Spital ist, √ľberzeugt. Mit bald 300 wissenschaftlich genau dokumentierten Referenzpatienten ist die vollst√§ndige Anerkennung wohl nur mehr eine Frage der Zeit.