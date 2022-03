Krems: Angeklagter schlief bei Prozess wegen versuchten Mordes ein

Sexueller Übergriff

Laut der Verteidigerin habe sich die Situation aber anders dargestellt. Die beiden Männer kennen sich bereits aus ihrer Zeit in der Justizanstalt Graz. Sie würden sich eigentlich gut verstehen, daher habe man sich auch in der Zelle des 34-Jährigen getroffen. Dort sei es aber zu einem sexuellen Übergriff auf den 23-Jährigen gekommen, der sich in weiterer Folge mit der mitgebrachten Rasierklinge zur Wehr setzte. Diese habe der Mann laut Verteidigung "immer in seinem Mund".

Das Buttermesser habe er nicht mitgenommen, das sei schon in der Zelle gewesen. Da die zugefügten Verletzungen nicht sehr schwer gewesen seien, handle es sich laut Verteidigerin nicht um versuchten Mord. Es habe keinen Tötungsvorsatz gegeben, der Angeklagte habe sich nur verteidigen wollen. Daher werde er sich unschuldig im Sinne der Anklage bekennen.

Drei Tage ohne Schlaf

Der Angeklagte, der sich derzeit in einem Substitutionsprogramm befindet, war bei Prozessbeginn sichtlich angeschlagen und sprach undeutliches verwaschenes Deutsch. Er wurde gebeten, nur noch Arabisch zu sprechen. Der Dolmetscher übersetzte. Nach nur wenigen Sätzen schlief der 23-Jährige kurz ein. Auf Nachfrage gab er an, dass es ihm gut gehe und er der Verhandlung folgen könne. "Ich bin nur so, weil ich drei Tage nicht geschlafen habe und erschöpft bin, aber ich beantworte alle Fragen", gab er an. Seine Verteidigerin gab an, dass er während der Vorgespräche nie in so einem Zustand gewesen sei.

Nach kurzer Beratung vertagte die Richterin den Prozess mit Verweis darauf, dass es eine faire Verhandlung geben müsse. Das könne so nicht garantiert werden. "Es liegt in Ihrer Verantwortung, dass sie in angemessenem Zustand erscheinen", schloss sie die Verhandlung.