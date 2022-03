Krems: Mann stahl unter Drogeneinfluss Firmenfahrzeug

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Unter Drogeneinfluss hat ein 32-Jähriger am Dienstagnachmittag in Krems ein unversperrtes Firmenfahrzeug gestohlen. Weit kam der zuvor positiv auf Corona getestete Einheimische mit dem Kfz aber nicht. Der Mann wurde nach Polizeiangaben im Rahmen einer Fahndung noch in der Statutarstadt festgenommen. Entdeckt und sichergestellt wurden etwa 30 Gramm Amphetamin sowie eine dazugehörige Waage. Der Niederösterreicher wurde in die Justizanstalt Krems eingeliefert.

Kein Führerschein

Beim gestohlenen Firmenwagen war der Schlüssel im Zündschloss gesteckt. Der 32-Jährige packte die Gelegenheit also offensichtlich beim Schopf, er besitzt allerdings keinen Führerschein. Gegenüber den Beamten gab der Kremser an, positiv auf Corona getestet worden und deshalb behördlich abgesondert gewesen zu sein.