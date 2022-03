Kurzparkzonen-Ring um Wien wächst: Brunn am Gebirge zieht nach

Was in Perchtoldsdorf schon seit 1. März gilt, wird nun auch im benachbarten Brunn am Gebirge verordnet: Eine Kurzparkzone soll verhindern, dass als Reaktion auf die flächendeckende Ausweitung des Wiener Parkpickerls Bewohner der Randbezirke der Bundeshauptstadt in niederösterreichische Nachbargemeinden ausweichen. Vor allem im Bereich der Wolfholz-Siedlung in Brunn, die direkt an der Stadtgrenze liegt, nutzen auch Wien-Einpendler die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge kostenlos abzustellen, um dann mit Bus und U-Bahn zur Arbeit zu fahren.

Im Gegensatz zu Perchtoldsdorf hat man in Brunn am Gebirge nicht schon vorab reagiert, sondern wollte auf die tatsächlichen Auswirkungen ab 1. März warten, wie Bürgermeister Andreas Linhart (SPÖ) betonte. Diese Auswirkungen findet Anrainer Rainer Hell nun massiv. „Viele Mödlinger Kennzeichen sind nicht von Anrainern, es handelt sich um ortsfremde Personen aus dem Bezirk, die offenbar in Wien arbeiten“, hat er festgestellt.