Fette Beute mit fingierter Pfandrücknahme im Supermarkt

Mit der Unterschlagung von Einnahmen aus Pfandrücknahmen in einer Supermarkt-Filiale im Bezirk Mödling hatten sich zwei Mitarbeiter (20 und 25 Jahre alt) eine illegale Zusatzeinnahme verschafft. Und zwar in beachtlicher Höhe: Weil sie 34.000 beziehungsweise 32.000 Euro erbeutet hatten, saßen sie am Donnerstag am Landesgericht Wiener Neustadt auf der Anklagebank.

Die beiden bestritten die Vorwürfe auch gar nicht. Insgesamt fast 200 Mal hatten sie sich von Juli 2021 bis Jänner 2022 Leergutbons für Rücknahmeware wie Flaschen, Kisten und Kohlensäure-Zylinder ausgestellt, die allerdings gar nicht zurückgegeben worden waren. Den Gegenwert ließen sie sich in bar auszahlen, oder investierten ihn in diverse Gutscheinkarten, die dann im Internet weiterverkauft wurden.