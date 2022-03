Zu den Herkules-Aufgaben in der Pandemie-Bekämpfung kehrten für das Rote Kreuz Niederösterreich 2021 auch die vollen Anforderungen im Kranken-, Rettungs- und Gesundheitsdienst zurück. Rekordzahlen in der Einsatzbilanz belegen die Herausforderungen, die nun mit den Hilfsaktionen rund um den Ukraine-Krieg nahtlos in die nächste Prüfung übergehen.