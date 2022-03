Modernste Infrastruktur lockt neue Forscher nach Krems

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die Universität für Weiterbildung Krems (früher Donauuni, Anm.), die Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften und die IMC Fachhochschule Krems teilen sich nicht nur den Campus Krems als gemeinsamen Standort. Seit 2018 nutzen die drei Institutionen auch gemeinsame Forschungsinfrastruktur, die sogenannte „Core Facility“.

Hochrangige Ergebnisse

Mithilfe der mehr als 30 hochtechnologischen Großgeräte – wie etwa ein Elektronenmikroskop – wurden mittlerweile 50 Forschungsprojekte der drei Institutionen umgesetzt, sowie 120 Publikationen veröffentlicht. Damit sei das gemeinsam genutzte Forschungszentrum ein „Erfolgsmodell“, wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Donnerstag bei einem Besuch am Campus Krems betonte: „Damit machen wir Ausbildung auf höchstem Niveau möglich“, so Mikl-Leitner.