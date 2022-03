Skigebiet Jauerling zieht positive Bilanz: Kein Nebeltag und Tausende Gäste

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Am Sonntag, den 13.3., endet sie aktuelle Saison am Skigebiet Jauerling (Bezirk Krems-Land). Das Resümee einer "speziellen, aber durchaus guten Wintersaison mit spitzen Bedingungen", wie die Betreiber schreiben, ist ein positives. "Aufgrund der großartigen Kooperation unserer Gäste, wurde auch dieser Winter ein Erfolg", heißt es in einer Aussendung.

Die Saison startete bereits am 3. Dezember des Vorjahres und war mit 72 Betriebstagen die längste bisher. Nur im Jänner musste der Liftbetrieb an vier Tagen wegen Tauwetter und einmal im Februar wegen eines Sturms pausieren.